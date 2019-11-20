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Справа про імпічмент Трампа – Волкер змінив частину свідчень

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер протягом п’яти годин 19 листопада свідчив у Палаті представників Конгресу в справі про імпічмент. Проте деякі його тези відрізнялися від свідчень, які він давав 3 жовтня.

Курт Волкер

Екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час відкритих слухань щодо імпічменту президента Дональда Трампа перед трьома комітетами Палати представників уточнив деяку інформацію, яка стала відомою після його свідчень 3 жовтня.

Зокрема Волкер заявив, що нещодавно зрозумів: українська енергетична компанія Burisma пов’язана з сином американського політика-демократа Гантером Байденом.

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Він додав, що під час обворень з помічником президента України Андрієм Єрмаком та персональним юристом Трампа Рудольфом Джуліані не знав про зв’язок між початком розслідувань Україною та затриманням військової допомоги.

– Ніхто мені цього не казав і я ніколи не повідомляв про цей зв’язок українцям. Я був проти заморозки безпекової допомоги Україні. Коли я про це дізнався 18 липня, я думав, що її можна розблокувати ще до того, як про неї довідаються українці, що спричинить у них занепокоєння, – зазначив Волкер.

Сам Волкер розглядав це як внутрішню політичну проблему США і, коли українці про це дізналися, радив їм нічого не робити та чекати, поки вона буде вирішена у Вашингтоні.

Волкер відокремлює розслідування щодо Burisma, яке, за його словами, було б доцільним. Проте справу щодо Байденів він вважає неприйнятною та додав, що твердження про корупційні зв’язки Джо Байдена з Україною – теорія змови.

– Я знаю віце-президента Байдена вже 24 роки. Він чесна людина, і я поважаю його, – зазначив Волкер.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.

Фото: УНІАН

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