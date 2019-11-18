Президент США Дональд Трамп стверджує, що український лідер Володимир Зеленський і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не знали про затримку військової допомоги США Києву.

Лідер США Дональд Трамп обурений, що його звинувачують у тиску на українських політиків. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку військової допомоги.

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– Республіканці та інші повинні пам’ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші (військова допомога США Україні. – Ред.) не були виплачені, й отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція не платять?, – написав Трамп в Twitter.

Також він заявив, що демократи перетворили імпічмент у зброю для боротьби з ним.

Нагадаємо, що в США існує дві конкуруючі партії: демократична і республіканська. Дональд Трамп – республіканець.

24 вересня 2019 року демократи почали процедуру імпічменту щодо президента після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв’язку з телефонною розмовою Трампа з Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року.

Під час розмови Трамп нібито закликав Зеленського почати розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера. Варто зазначити, що Байдена називають головним конкурентом Трампа на президентських виборах у 2020 році.