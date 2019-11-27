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Росія продовжила розслідування у справі українських моряків – Полозов

У ФСБ Росії вирішили на два місяці продовжити розслідування у справі українських моряків.

Українські моряки

Адвокат українських моряків, яких повернули на батьківщину з російського полону, Микола Полозов розповів, що термін попереднього розслідування в їх справі продовжили.

За його словами, начальник слідчого управління ФСБ Росії Михайло Шишов продовжив розслідування на два місяці.

У цей термін слідство має отримати від оперативників відповідь щодо проведення оперативно-розшукових заходів і допитати певного свідка у справі.

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За результатам завершення слідства захисту і морякам мають надати матеріали справи для подальшого ознайомлення.

– Щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, виклики моряків на слідчі дії не здійснювалися, – підсумував Полозов.

До слова, 22 листопада заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що в України є шість місяців для того, щоб подати меморандум у справі про захоплення українських кораблів і моряків у Керченській протоці.

Джерело: Микола Полозов

Фото: Офіс Президента

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