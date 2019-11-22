Україна повинна подати свій меморандум у справі про захоплення кораблів і моряків у Керченській протоці протягом півроку.

Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу у справі про захоплення російською стороною українських моряків і суден у Керченській протоці у 2018 році.

Українська сторона повинна протягом шести місяців подати свій меморандум у справі.

– З моменту подачі нами меморандуму у росіян буде три місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції. Водночас у нас є право прокоментувати заперечення росіян і звернутися до Арбітражу з проханням їх відхилити, – заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона також повідомила, що з цього дня справа називається Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів.

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– Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, а й відобразити, що ця спір стосується наших моряків, які провели дев’ять місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув, – підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та трьох кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.