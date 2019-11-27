Комітет Палати представників США у судових справах запросив президента Дональда Трампа на слухання щодо імпічменту, які відбудуться 4 грудня.

У листі голова судового комітету Палати представників США Джерольд Надлер запрошує Дональда Трампа на слухання щодо імпічменту 4 грудня.

– Я сподіваюся, що він вирішить брати участь у розслідуванні прямо або через адвоката, як це робили інші президенти до нього, – йдеться в листі.

Надлер також просить Трампа до 1 грудня визначитися, чи буде він присутній на слуханнях, і вказати, хто буде його адвокатом.

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На цьому засіданні президенту США можуть висунути офіційні звинувачення.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.

Джерело: judiciary.house.gov