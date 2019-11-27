Першу леді США Меланію Трамп освистали на молодіжному саміті, що проходив у Балтіморі 26 листопада.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія виступала на молодіжному саміті з промовою, яка присвячена опіоїдній кризі в країні. Несхвальні вигуки і свист на її адресу почалися, як тільки вона піднялася на сцену, і тривали протягом усього її п’ятихвилинного виступу.

Як заявила одна з журналісток прес-пулу першої леді Кейт Беннетт, вона не може пригадати інший захід, де б Меланію Трамп зустрічали гірше.

– Ми живемо в демократичній країні, де кожен має право на свою думку, але факт залишається фактом: у країні серйозна опіоїдна криза, і я як і раніше розповідаю дітям про небезпеку і смертельні наслідки зловживання наркотиками, – прокоментувала Меланія.

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Нагадаємо, дочка президента США Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН, не одягнувши нижню білизну. Внаслідок цього фото її грудей схвилювало користувачів мережі.