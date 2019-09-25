Дочка президента США Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН, не одягнувши нижню білизну. Внаслідок цього фото її грудей схвилювало користувачів мережі.
У мережі кинулися обговорювати груди Іванки Трамп, а приводом стало фото, зроблене під час Генасамблеї ООН.
На ньому видно, що Іванка проігнорувала бюстгальтер, а її соски зрадницьки це видали.
Дочка Трампа з’явилася на конференції, присвяченій релігійній свободі, у блакитній сорочці, білій спідниці Prada з квітковим принтом і чорних туфлях на високих підборах.
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Більшість підписників Трамп захопилися її зовнішнім виглядом, але були і ті, кого він збентежив.
– Спочатку їй треба надіти бюстгальтер. Її соски чітко видно. Ви бачите те, що бачу я? Ти коли-небудь чула про існування силіконових накладок на соски? – пишуть користувачі мережі.
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Раніше Факти ICTV писали, що 82-річний міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув під час промови Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.