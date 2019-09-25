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Ви бачите те, що бачу я? Іванка Трамп прийшла на ГА ООН без нижньої білизни

Дочка президента США Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН, не одягнувши нижню білизну. Внаслідок цього фото її грудей схвилювало користувачів мережі.

Ви бачите те, що бачу я? Іванка Трамп прийшла на ГА ООН без нижньої білизни

У мережі кинулися обговорювати груди Іванки Трамп, а приводом стало фото, зроблене під час Генасамблеї ООН.

На ньому видно, що Іванка проігнорувала бюстгальтер, а її соски зрадницьки це видали.

Дочка Трампа з’явилася на конференції, присвяченій релігійній свободі, у блакитній сорочці, білій спідниці Prada з квітковим принтом і чорних туфлях на високих підборах.

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Більшість підписників Трамп захопилися її зовнішнім виглядом, але були і ті, кого він збентежив.

– Спочатку їй треба надіти бюстгальтер. Її соски чітко видно. Ви бачите те, що бачу я? Ти коли-небудь чула про існування силіконових накладок на соски? – пишуть користувачі мережі.

 

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Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Раніше Факти ICTV писали, що 82-річний міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув під час промови Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.

Фото: Getty Images

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