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Іванка Трамп осоромилася, вітаючи Джонсона з прем’єрством

Іванка Трамп припустилася помилки, коли хотіла привітати нового прем’єр-міністра Великої Британії з посадою.

Іванка Трамп осоромилася, вітаючи Джонсона з прем’єрством

Іванка Трамп осоромилася, вітаючи Бориса Джонсона з його новим кріслом прем’єр-міністра Великої Британії.

Дочка американського президента допустила помилку в своєму повідомленні у Twitter. Справа в тому, що Іванка Трамп назвала Джонсона новим “прем’єр-міністром об’єднаного Кінгстона” (United Kingston), хоча мала на увазі Сполученого Королівства (United Kingdom).

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Через цю помилку, яку одразу ж висміяли у мережі, багато хто з коментаторів згадує ляп Трампа, коли той назвав принца Уельського (Prince of Wales) “принцом китів” (Prince of Whales).

До слова, в соцмережах досі сміються з виступу Дональда Трампа на святкуванні Дня незалежності у Вашингтоні.

Фото: ivankatrump

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