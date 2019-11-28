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Факти / Світ

США готові здійснювати тиск на РФ заради миру на Донбасі – Помпео

США підтримують Україну в її зусиллях з досягнення миру на Донбасі та готові здійснювати тиск на Росію заради виконання нею своїх зобов’язань.

Майкл Помпео

США готові працювати з союзниками, щоб повпливати на Росію та змусити її припинити агресію.

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– США підтримують Україну в її зусиллях з досягнення мирного врегулювання на Сході. Наша підтримка суверенітету України залишається незмінною, і ми сповнені рішучості працювати з нашими союзниками та партнерами, здійснюючи тиск на Росію, щоб вона виконала свої зобов’язання, – заявив Держсекретар США Майк Помпео.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа збирається в 2020 році скоротити фінансування НАТО, а всі зекономлені кошти направити в Україну, аби надати фінансову підтримку.

Фото: Dreamstime

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