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У 2020 році США скоротять видатки на НАТО, аби фінансово допомогти Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається в 2020 році скоротити фінансування НАТО, а всі зекономлені кошти направити в Україну, аби надати фінансову підтримку.

нато

Адміністрація Дональда Трампа планує у 2020 році зменшити витрати на підтримку НАТО, аби мати змогу фінансово підтримати Україну та Грузію.

Наразі США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО, але в наступному році суму хочуть скоротити до 16%. Білий дім очікує, що інші країни НАТО покриють дефіцит, що утворився.

За даними телеканалу CNN, США направлять кошти, які зекономлять, на підтримку безпеки в таких європейських країнах як Грузія й Україна.

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Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Джерело: CNN

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