Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch.

Міністерство закордонних справ Китаю ввело санкції проти правозахисної організації США під назвою Human Rights Watch.

Ці обмеження Пекін запровадив через американську підтримку протестувальників.

Уряд Китаю також призупинив розгляд заявок американських морських суден на захід у Гонконг.

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Раніше президент США Дональд Трамп підписав прийняту напередодні американським Конгресом резолюцію про підтримку протестуючих Гонконгу.

Після цього Китай заявив, що відповість.

Нагадаємо, протести у Гонконзі тривають ще з літа 2019 року. Факти ICTV писали, що стало причиною акцій протесту та чому вони тривають так довго.