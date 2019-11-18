Протести в Гонконзі тривають ще з літа 2019 року. Які причини акцій протесту та чому вони тривають так довго – читайте на Фактах ICTV.

Гонконг – це особливий адміністративний район. З 1997 року він має автономний статус від Китаю. Вони співіснують за принципом одна країна – дві системи.

У Гонконзі свої закони, навіть вважається, що права і свободи його жителів захищені краще, ніж на материковому Китаї.

Активна фаза протестів тут розпочалася в серпні. Тоді проти мітингувальників поліція почала застосовувати сльозогінний газ. Сьогодні в Гонконзі місцевий Політехнічний університет став лінією фронту, а правоохоронці погрожують застосувати бойові патрони.

1345 group of protestors make a run for it, escaping along highway by #hongkong Polytechnic. Around 100 run and climb over barriers. Police fire heavy tear gas. Several protestors detained. pic.twitter.com/T0Qiee4mwa — Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) November 18, 2019

Чого вимагають протестувальники

Спочатку вони вимагали скасувати поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. У жовтні цю вимогу виконали, але протестів це не зупинило.

Вимоги доповнилися такими:

зменшення політичного тиску та впливу Китаю і проведення демократичних реформ;

надання жителям права самостійно обирати керівництво адміністрації;

розслідування випадків насильства силовиків над протестувальниками;

відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам;

звільнення всіх політв’язнів та заарештованих.

Чому ситуація почала загострюватися

14 листопада, лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін виступив з вимогою покласти край насильству і відновити порядок.

Світові ЗМІ повідомляють, що після цього в Гонконзі з’явилися китайські солдати в цивільному одязі і почали розбирати барикади на вулицях міста.

Зі свого боку, уряд Гонконгу заявив, що не звертався за допомогою до армії КНР і назвав її солдатів добровольцями.

Демонстранти заявили про побоювання розгону протестів китайською армією.

Читайте: Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі

Яка ситуація в Гонконзі зараз

Від минулого тижня кілька сотень студентів та інших протестувальників заблокували Політехнічний інститут.

Щоб не дати поліції і спецназу Гонконгу підійти до будівлі університету, демонстранти підпалили барикади на найближчому пішохідному мосту, а потім влаштували масштабну пожежу біля одного із входів до будівлі.

Також у правоохоронців кидали коктейлі Молотова, а кілька демонстрантів обстрілювали їх з даху університету з лука зі стрілами.

Тисячі протестувальників намагалися вийти з оточеної будівлі Політехнічного університету. Але правоохоронці у відповідь використали сльозогінний газ і почали масові затримання.

Обычное утро в Гонконге. Полиция пытается штурмовать баррикады студентов политеха в Коулуне. pic.twitter.com/K7bIgSpE1M — Гурьянов Сергей (@Segozavr) November 17, 2019

Наразі відомо мінімум про 40 постраждалих демонстрантів і понад 400 затриманих у районі університету. За останні тижні дві людини загинули – це перші жертви протестів у місті.

Через загострення ситуації в Гонконзі закрили школи і дитсадки, а кілька університетів достроково завершили семестр і відправили по домівках іноземних студентів.

Раніше Факти ICTV писали, що мітингувальники в Гонконзі стріляють з луків і арбалетів.

Фото: Robin Brant