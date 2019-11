Гонконг – це особливий адміністративний район. З 1997 року він має автономний статус від Китаю. Вони співіснують за принципом одна країна – дві системи.

У Гонконзі свої закони, навіть вважається, що права і свободи його жителів захищені краще, ніж на материковому Китаї.

Активна фаза протестів тут розпочалася в серпні. Тоді проти мітингувальників поліція почала застосовувати сльозогінний газ. Сьогодні в Гонконзі місцевий Політехнічний університет став лінією фронту, а правоохоронці погрожують застосувати бойові патрони.

1345 group of protestors make a run for it, escaping along highway by #hongkong Polytechnic. Around 100 run and climb over barriers. Police fire heavy tear gas. Several protestors detained. pic.twitter.com/T0Qiee4mwa

— Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) November 18, 2019