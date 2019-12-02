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Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп і його адвокати не братимуть участі в першому судовому засіданні щодо імпічменту.

Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту

Адвокат глави Білого дому Пет Чіполлоне у письмовій формі повідомив голову комітету палати представників по судових питань Джеррі Надлера, що Трамп неприйде на судове засідання щодо імпічменту.

– Несправедливо очікувати від нас участі в слуханнях, поки свідки ще не призначені, та поки залишається неясним, чи зможе юридичний комітет забезпечити президенту справедливий процес за допомогою проведення додаткових слухань, – наголосив адвокат.

Читайте: Трампа запросили на слухання щодо імпічменту

Він додав, що 4 грудня Дональд Трамп повинен знаходиться на саміті НАТО в Лондоні.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.

Джерело: CNN

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