Президент США Дональд Трамп і його адвокати не братимуть участі в першому судовому засіданні щодо імпічменту.
Адвокат глави Білого дому Пет Чіполлоне у письмовій формі повідомив голову комітету палати представників по судових питань Джеррі Надлера, що Трамп неприйде на судове засідання щодо імпічменту.
– Несправедливо очікувати від нас участі в слуханнях, поки свідки ще не призначені, та поки залишається неясним, чи зможе юридичний комітет забезпечити президенту справедливий процес за допомогою проведення додаткових слухань, – наголосив адвокат.
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Він додав, що 4 грудня Дональд Трамп повинен знаходиться на саміті НАТО в Лондоні.
Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.
Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.