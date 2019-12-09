Фінляндію очолить наймолодший прем’єр у світі – усі партії країни очолили жінки

Пост прем’єр-міністра Фінляндії очолила 34-річна міністр транспорту і комунікацій Санна Марін.

Попередній прем’єр Антті Рінне пробув на посаді лише близько півроку і пішов у відставку на тлі скандалу навколо страйку співробітників фінської пошти. Марін стала однією з наймолодших прем’єр-міністрів у світі.

Марін вибрали на внутрішньопартійному голосуванні 8 грудня. Тепер усі п’ять парламентських партій Фінляндії очолюють жінки – вперше в історії країни.

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Як випливає із заяв партійних лідерів, коаліція продовжить свою роботу після зміни прем’єра.

До речі, глава США Дональд Трамп помацав президента Фінляндії Саулі Нііністе за коліно.