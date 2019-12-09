А у нас в квартирі газ, а у вас? Путін запропонував Україні знижки

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову заявив про можливу «знижку» на газ, якщо Україна і Росія домовляться про “спільну чесну роботу”.
На нормандському саміті в Парижі президент Росії Володимир Путін сказав, що якщо сторони домовляться, то газ для Києва може бути дешевшим на 25%, ніж зараз.
– А у нас в квартирі газ, а у вас? – сказав Путін.
Насамперед Путін наголошує, що саме промисловий споживач “потребує зниження ціни на газ”.
– Ціна газу для побутового споживача, для громадян дотується, і ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни – це звичайна економічна логіка, – додав Путін.
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Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.
До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.
Зустріч нормандської четвірки
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