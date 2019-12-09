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Факти / Україна / Політика
Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ОНЛАЙН)

9 грудня у Парижі відбудуться переговори у нормандському форматі, перерва в яких тривала три роки.

На зустрічі будуть присутні президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За день до нормандського саміту, 8 грудня, на Майдані Незалежності відбулася акція, учасники якої закликали президента України не перетинати так звані червоні лінії і не здавати інтереси країни.

Деякі люди навіть переночували в наметах під стінами Офісу президента і сьогодні продовжать акцію під назвою Варта на Банковій. Вона триватиме до закінчення нормандського саміту. Її учасники також вимагають не здавати інтереси України.

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Пряма трансляція
10:53 - 09 грудня

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10:43 - 09 грудня

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна запланована після завершення переговорів нормандської четвірки.

Наразі невідомо, скільки триватимуть переговори лідерів країн.

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10:39 - 09 грудня

Стало відомо, що до складу делегації РФ на переговорах в нормандському форматі увійшли міністр енергетики Росії Олександр Новак, помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

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