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Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

Відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.

зеленський прес-конференція

Зустріч нормандської четвірки у Парижі розпочнеться у понеділок, 9 грудня, о 17.00.

Участь у переговорах візьмуть президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін.

Читайте: У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голови Газпрому і Нафтогазу

Відеотрансляцію зустрічі лідерів країн можна дивитися на сайті Факти ICTV.

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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