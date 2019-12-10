Невідомі відкрили стрілянину в університетській лікарні чеського міста Острава, до місця надзвичайної події прибув спецназ.

Поліцейські втручаються у надзвичайну ситуацію в університетській лікарню Острави. Свідки з околиць чули постріли. Міністр внутрішніх справ Хамачек підтвердив декілька жертв.

– Після стрілянини в університетській лікарні Острави 4 людини загинули, 2 важко поранені, – поліція.

За даними МФ ДНЕС, стрілянина проходила в травматологічному диспансері.

Персонал лікарні залишається в палатах і не повинен покидати приміщення.

– Усі нервують, – розповів співробітник лікарні.

Стрілянина в університетській лікарні в Остраві відбулася після 7 години ранку.

– На місці втручається регіональний поліцейський підрозділ, що включає підрозділ швидкого розгортання і поліцейський вертоліт. Згідно з інформацією з місця злочину, в результаті нападу загинули кілька людей, – сказав міністр внутрішніх справ Ян Хамачек.

Прем’єр-міністр Андрій Бабіс заявив, що серед постраждалих є люди із залу очікування. За його словами, злочинець вистрілив в упор, цілячись в голову та шию.

Наразі ми зв’язуємось з посольством України у Чехії, аби з’ясувати чи немає українців серед постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно на Лондонському мосту сталася стрілянина, внаслідок якої смертельно поранили людину.

Джерело: iDNES.cz