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Попередження Росії: США відправлять 20 тис. військових на навчання у Європі

США перекинуть 20 тис. військовослужбовців для масштабних навчань у Європі в 2020 році.

Попередження Росії: США відправлять 20 тис. військових на навчання у Європі

США у 2020 році проведуть наймасштабніші військові навчання у Європі з часів закінчення холодної війни.

За словами американського генерал-майора Беррі Сігуіна, метою навчань є попередження Росії про недопустимість повторення анексій, подібних до захоплення Криму у 2014 році.

Для навчань у Європу прибудуть 20 тис. військових США. Їх спочатку перекинуть до Бельгії та Нідерландів, звідки передислокують через територію Німеччини до Польщі й уздовж східних кордонів НАТО.

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Загалом у навчаннях візьмуть участь 37 тис. особового складу.

Нагадаємо, НАТО заявило, що не збирається ігнорувати агресію Росії проти сусідів, проте не вважає її своїм ворогом.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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