Імпічмент Трампа: що потрібно знати перед дебатами у Конгресі

18 грудня у Палаті представників США проходять дебати щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про імпічмент Трампа.

В рамках процесу імпічменту президента США Дональда Трампа обвинувачем виступає Палата представників, яку контролює Демократична партія.

Офіційно про початок розслідування спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила 24 вересня 2019 року.

Трампа звинувачують у скоєнні наступних злочинів:

зловживання владою;

перешкоджання Конгресу;

залякування свідків.

Під час закритих засідань, які відбулися в період з 11 жовтня до 16 листопада, деякі дипломати і чиновники підтвердили, що президент США намагався чинити тиск на Україну, щоб зміцнити свої позиції у внутрішньополітичній боротьбі.

У листопаді також провели публічні слухання у справі про імпічмент Трампа.

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Сам президент США заперечує звинувачення і називає весь процес черговим “полюванням на відьом”.

Однак комітет з розвідки підтвердив, що Трамп “діючи особисто і через своїх представників, домагався втручання України, тобто іноземної держави, у виборчу кампанію в США для свого переобрання”.

Якщо Палаті представників вдасться проголосувати за імпічмент президента США, то це відкриє шлях для розгляду питання у Сенаті і судового процесу.

У такому випадку рішення щодо того, чи приберуть Трампа з поста президента, очікується у лютому 2020 року.

До слова, адвокат Дональда Трампа Пет Чіполлоне повідомив, що президент США не збирається брати участь у першому судовому засіданні щодо імпічменту.