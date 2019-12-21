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$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, в якому передбачена військова допомога для України в розмірі $300 млн.

$300 млн для України та санкції для газопроводів: Трамп підписав військовий бюджет

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 рік.

Згідно з документом, у рамках військової допомоги в розмірі $300 млн Україна отримає крилаті ракети для системи берегової оборони та протикорабельні ракети.

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Також в оборонному бюджеті США передбачені санкції проти газопроводів Північний потік – 2 і Турецький потік.

Крім того, продовжено ембарго на пряму співпрацю з Москвою у військовій області та заборона на визнання анексії Криму.

Загалом оборонний бюджет США становить $738 млрд.

Раніше Факти ICTV писали, що палата представників Конгресу США проголосувала за виділення $698 млн фінансової допомоги Україні.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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