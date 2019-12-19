Палата представників США виділила Україні $698 млн

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення $698 млн фінансової допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн фінансової допомоги.

Якщо рішення підтримає Сенат США, то кошти надійдуть у 2020 році.

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– Зараз, коли весь світ стурбований політизацією питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти будь-якій адміністрації знову незаконно затримати таку підтримку, – йдеться в заяві представника демократів Марсі Каптур.

Нагадаємо, під час засідання комітету Сенату США з міжнародних відносин схвалили проект закону, який називають пекельними санкціями проти РФ. За висловилися 17 членів комітету, п’ятеро були проти його схвалення.

Джерело: Голос Америки