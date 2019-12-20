Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших українців за версією Фокус

Журнал Фокус визначив 100 найвпливовіших українців. На вершині рейтингу опинилися Володимир Зеленський, Андрій Богдан та Ігор Коломойський.

Журнал Фокус підготував щорічний список 100 найвпливовіших українців. Всі його учасники розподілені за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: Лідери, Магнати, Рульові, Стратеги, Майсти та Кумири.

Цього року рейтинг оновився наполовину. Його основу, як і раніше, становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, найбагатші бізнесмени та менеджери держкомпаній.

61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. 34 учасники ТОП-100 молодше 40 років.

Очолив рейтинг президент України Володимир Зеленський. На другому місці голова Офісу президента Андрій Богдан, замикає трійку лідерів Ігор Коломойський.

Перша двадцятка виглядає так:

Президент Володимир Зеленський; Глава Офісу президента Андрій Богдан; Бізнесмен Рінат Ахметов; Бізнесмен Ігор Коломойський; Прем’єр-міністр Олексій Гончарук; Генеральний прокурор Руслан Рябошапка; Глава Служби безпеки Іван Баканов; Глава Верховної Ради Дмитро Разумков; Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; Перший помічник президента Сергій Шефір; Засновник EastOne Group Віктор Пінчук; Помічник президента Андрій Єрмак; Народний депутат, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія; Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов; Глава партії Батьківщина Юлія Тимошенко; Міністр оборони Андрій Загороднюк; Київський міський голова Віталій Кличко; Екс-президент, глава партії Європейська солідарність Петро Порошенко; Народний депутат Святослав Вакарчук; Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Читайте: Гонтарева потрапила в список найвпливовіших жінок року за версією Financial Times

У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній, предстоятель УПЦ МП Онуфрій та предстоятель УГКЦ Святослав.

Також цього року в ТОП-100 потрапило значно більше культуртригерів, ніж у минулі роки.

Нагадаємо, найвпливовішою жінкою за версією Forbes вдев’яте стала Ангела Меркель.

Джерело: Фокус