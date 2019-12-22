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Факти / Світ / Росія

Росія обіцяє відповісти США на санкції проти Північного потоку-2 – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з будівництвом газопроводу Північний потік-2.

Росія обіцяє відповісти США на санкції проти Північного потоку-2 – Лавров

Голова російського МЗС зазначив, що відповідь Росії буде такою, щоб не зашкодити собі ж.

– На санкції ми відповідатимемо, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми це враховуватимемо, вибудовуючи всі наші відносини, – зазначив Сергій Лавров.

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Голова російського МЗС також додав, що газопровід буде запущено попри санкції США.

– Я переконаний, що Північний потік-2, як і Турецький потік, будуть запущені. Турецький потік запустять буквально через два-три тижні, – сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Джерело: ТАСС

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