Санкції США проти Північного потоку-2: підрядник відвів свої кораблі

Кораблі підрядника із спеціалізацією прокладання труб у морі залишили акваторію Балтійського моря.

Швейцарська компанія Allseas відвела всі судна з акваторії Балтійського моря, де триває будівництво російсько-німецького газопроводу Північний потік-2.

Причини маневрів своїх кораблів підрядник із вузькою спеціалізацією прокладання труб у морі не коментує.

Також у компанії не стали висувати припущень щодо того, коли роботи зі спорудження Північного потоку-2 продовжаться.

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Водночас офіційний представник МЗС Швейцарії Тілман Ренц запевнив, що держава не втручатиметься в рішення приватного бізнесу щодо дій на тлі можливих санкцій із Вашингтона.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Джерело: Bloomberg