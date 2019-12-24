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Факти / Світ / Росія

У Росії під час випробувань розбився винищувач п’ятого покоління

Винищувач Т-50 (Су-57) зазнав аварії в Хабаровському краї Росії.

У Росії під час випробувань розбився винищувач п’ятого покоління

У Хабаровському краї Росії під час випробувань впав винищувач Т-50 (Су-57), льотчик встиг катапультуватися – постраждалих немає.

Представник адміністрації Комсомольска-на-Амурі зазначив, що пілот не отримав травм.

Читайте: РФ перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму – причина

Основними версіями катастрофи винищувача є несправність і помилка пілотування.

Нагадаємо, керівництво Першого каналу визнало неправдивість сюжету про катастрофу МН17 та український винищувач.

Джерело: ТАСС

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