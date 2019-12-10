Перший канал визнав помилковим сюжет про винищувач ЗСУ, який “збив” рейс MH17

Керівництво Першого каналу визнало неправдивість сюжету про катастрофу МН17 та український винищувач.

Генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст назвав “помилковим” сюжет про український винищувач, який нібито збив MH17.

За його словами, журналісти “помилилися не спеціально”.

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Також Ернст назвав непрофесійним розслідування катастрофи MH17 Міжнародною слідчою групою.

Нагадаємо, в листопаді 2014 року на Першому каналі вийшов сюжет, в якому говорилося, що MH17 нібито збив винищувач Міг-29 ВПС України ракетою з тепловою головкою самонаведення.

Джерело: The New Yorker