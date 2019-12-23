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Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week

Карикатура з президентом України Володимиром Зеленський та президентом США Дональдом Трампом прикрасила обкладинку американского журналу The Week.

Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week

Номер журналу The Week під назвою Обличчя 2019 року має з’явитися у продажу 27 грудня.

Видання визначило Зеленського, Трампа та ще 10 політиків та діячів обличчями 2019 року.

На карикатурі президенти України та США нібито сперечаються за ракету.

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Є тут і президент РФ Володимир Путін – у ролі Санта-Клауса.

Політиків зобразили на тлі собору Василя Блаженного на Красній площі у Москві.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський з’явився на обкладинці Time за 16 грудня.

Джерело: The Week

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