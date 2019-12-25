У Полтавській області стався вибух у житловому будинку, є жертва

Через вибух у приватному житловому будинку на Полтавщині загинула жінка.

На Полтавщині у приватному житловому будинку стався вибух з подальшим горінням.

У результаті надзвичайної події один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

Будинок було знищено повністю. Врятованого господаря 1956 року народження направили до районної лікарні.

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Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.

Рятувальники ДСНС поки не можуть назвати причини вибуху.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вибух в Харкові повністю зруйнував гараж.