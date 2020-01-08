В аеропорту Тегерана незабаром після зльоту розбився український пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебували близько 170 пасажирів. Всі вони, попередньо, загинули.

Оновлено о 8.40. За даними ISNA, загинув один пасажир і чотири члени екіпажу. Водночас, за даними МЗС України, попередньо, загинули всі, хто був на борту.

В управлінні НС Ірану заявили, що більшість пасажирів українського Boeing 737 були громадянами Ірану.

Причина катастрофи – загоряння двигуна і невдала спроба пілота взяти лайнер під контроль.

Вже знайдені чорні ящики.

6.31. В Ірані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737, який, за даними міжнародного аеропорту в Тегерані імені Імама Хомейні, належить Міжнародним авіалініям України.

На його борту перебувало щонайменше 170 осіб.

За даними Flightradar, літак з Тегерана до Києва вилетів о 5.15 за місцевим часом, він перестав передавати дані через дві хвилини після вильоту з аеропорту Тегерана.

Місцеві рятувальники кажуть, що літак горить, вони сподіваються врятувати людей.

Іранські ЗМІ припускають, що літак був помилково збитий іранськими ППО.

درخواست هلال احمر از مردم: در اطراف محل سقوط هواپیما تجمع نکنید رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست که از حضور و تجمع در اطراف محل سقوط هواپیمای اوکراینی خودداری کنند.https://t.co/qFroNGrX2s pic.twitter.com/tQs0fSQ82w — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Джерело: ISNA

Фото: ISNA