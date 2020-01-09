Іран більше не мститиметься США за Сулеймані

Дії Ірану проти США в останні дні були пропорційними вбивству генерала Касема Сулеймані.

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що помста США за загибель генерала Касема Сулеймані завершена.

Більше дій, які стосуються помсти за Сулеймані, не здійснюватимуть.

– Всі наші дії були пропорційні вбивству Касема Сулеймані. Вони завершені, – сказав Тахт-Раванчі.

Читайте: Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану

Він додав, що діями проти США Іран реалізував своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Якщо Сполучені Штати не проявлятимуть агресію щодо Ірану, жодних військових дій з боку Тегерана не буде.

Однак в разі атак від Ірану буде аналогічна відповідь.

До слова, постпред США при ООН Келлі Крафт повідомила, що Сполучені Штати готові до переговорів з Іраном.