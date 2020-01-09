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Іран більше не мститиметься США за Сулеймані

Дії Ірану проти США в останні дні були пропорційними вбивству генерала Касема Сулеймані.

Іран більше не мститиметься США за Сулеймані

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що помста США за загибель генерала Касема Сулеймані завершена.

Більше дій, які стосуються помсти за Сулеймані, не здійснюватимуть.

– Всі наші дії були пропорційні вбивству Касема Сулеймані. Вони завершені, – сказав Тахт-Раванчі.

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Він додав, що діями проти США Іран реалізував своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Якщо Сполучені Штати не проявлятимуть агресію щодо Ірану, жодних військових дій з боку Тегерана не буде.

Однак в разі атак від Ірану буде аналогічна відповідь.

До слова, постпред США при ООН Келлі Крафт повідомила, що Сполучені Штати готові до переговорів з Іраном.

Джерело: ТАСС

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