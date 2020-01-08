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Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не залишать без відповіді атаку Ірану на американські військові бази і введуть санкції.

Дональд Трамп

У США відбувся виступ американського президента Дональда Трампа щодо атаки на військові бази в Іраку.

Він заявив, що Іран має припинити підтримку терористів і відмовитися від ядерних амбіцій. Для стримування країни Сполучені Штати планують ввести потужні санкції.

За словами Трампа, Іран не матиме ядерної зброї доки він залишається президентом США.

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Глава Сполучених Штатів закликав Європу, Китай, Росію та інші країни відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

Також більшу увагу на ситуацію на Близькому Сході має звертати НАТО і бути більш залученим до неї.

Президент США сказав, що генерал Касем Сулеймані був справжнім терористом, якого потрібно було знищити дуже давно.

Наостанок Трамп заявив, що готовий до миру з усіма країнами, які його шукають. Іран і США могли б співпрацювати у питаннях, які принесуть вигоду обом країнам.

Жодних військових дій проти Ірану не було анонсовано.

Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував військові бази США на заході Іраку.

Відео: FOX 10 Phoenix

Фото: Dreamstime

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