Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не залишать без відповіді атаку Ірану на американські військові бази і введуть санкції.
У США відбувся виступ американського президента Дональда Трампа щодо атаки на військові бази в Іраку.
Він заявив, що Іран має припинити підтримку терористів і відмовитися від ядерних амбіцій. Для стримування країни Сполучені Штати планують ввести потужні санкції.
За словами Трампа, Іран не матиме ядерної зброї доки він залишається президентом США.
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Глава Сполучених Штатів закликав Європу, Китай, Росію та інші країни відмовитися від ядерної угоди з Іраном.
Також більшу увагу на ситуацію на Близькому Сході має звертати НАТО і бути більш залученим до неї.
Президент США сказав, що генерал Касем Сулеймані був справжнім терористом, якого потрібно було знищити дуже давно.
Наостанок Трамп заявив, що готовий до миру з усіма країнами, які його шукають. Іран і США могли б співпрацювати у питаннях, які принесуть вигоду обом країнам.
Жодних військових дій проти Ірану не було анонсовано.
Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував військові бази США на заході Іраку.
Відео: FOX 10 Phoenix