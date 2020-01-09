Без попередніх умов: США готові до переговорів з Іраном

У США заявили, що готові піти на переговори з Іраном після атаки американських військових баз на Близькому сході.

Постпред США в ООН Келлі Крафт направила до Ради Безпеки лист, в якому пояснила вбивство іранського генерала Касема Сулеймані правом на самооборону та виправдану ст.51 Статуту ООН.

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Крім того, в листі йдеться, що Вашингтон готовий включитися в переговори з Іраном без попередніх умов щоб не допустити подальшої загрози міжнародній спільноті.

Нагадаємо, уночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдад загинули щонайменше восьмеро людей, зокрема, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

У відповідь на вбивство генерала Іран завдав ракетного удару по військових об’єктах США в Іраку.

Джерело: Reuters