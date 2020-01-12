PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Греції затонув човен з мігрантами – 12 осіб загинуло

Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.

Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, троє з них госпіталізували.

Читайте: В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою – є загиблі

Затонуле судно прямувало в Італію.

До пошукових робіт залучили патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.

Раніше до берегів Японії прибило човен з людськими останками.

Джерело: Aljazeera

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка