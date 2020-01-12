У Греції затонув човен з мігрантами – 12 осіб загинуло

Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.

Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, троє з них госпіталізували.

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Затонуле судно прямувало в Італію.

До пошукових робіт залучили патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.

Раніше до берегів Японії прибило човен з людськими останками.

Джерело: Aljazeera