В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою – є загиблі

Унаслідок зіткнення двох туристичних автобусів із вантажівкою в східній єгипетській провінції Суец загинуло шестеро людей, ще 24 постраждало.
Деякі з поранених перебували в критичному стані, інші отримали переломи, удари та різні рани.
Серед постраждалих – туристи з Індії та Малайзії. Серед загиблих є також єгипетській охоронець.
Туристичні автобуси прямували в Хургаду.
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Департамент карного розшуку приїхав на місце події, щоб з’ясувати причину аварії.
Нагадаємо, в Грузії автобус зірвався у прірву, загинули п’ять школярів.
Джерело: Egypt Independent