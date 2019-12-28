PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою – є загиблі

Унаслідок зіткнення двох туристичних автобусів із вантажівкою в східній єгипетській провінції Суец загинуло шестеро людей, ще 24 постраждало.

В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою – є загиблі

Деякі з поранених перебували в критичному стані, інші отримали переломи, удари та різні рани.

Серед постраждалих – туристи з Індії та Малайзії. Серед загиблих є також єгипетській охоронець.

Туристичні автобуси прямували в Хургаду.

Читайте: Масштабна ДТП у США: зіткнулися 69 автомобілів

Департамент карного розшуку приїхав на місце події, щоб з’ясувати причину аварії.

Нагадаємо, в Грузії автобус зірвався у прірву, загинули п’ять школярів.

Джерело: Egypt Independent

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик
На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик – двоє загиблих
Тіла відлетіли на 20 метрів! У Хмельницькій області авто їздили по збитих пішоходах
Тіла відлетіли на 20 метрів! У Хмельницькій області авто їздили по збитих пішоходах
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
У Хмельницькому співробітник СБУ збив на смерть двох пішоходів
У Хмельницькому співробітник СБУ збив на смерть двох пішоходів
У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка
У лобовій ДТП на Миколаївщині загинула жінка
Зірвалися у прірву: в Грузії у ДТП загинули п’ять школярів
Зірвалися у прірву: в Грузії у ДТП загинули п’ять школярів
дтп в киеве
Смертельна ДТП у Києві: Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив Opel
Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту
Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка