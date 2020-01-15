“Свої” на топ-посадах і один термін президента: Путін пропонує змінити Конституцію

Під час послання Федеральним зборам президент Росії Володимир Путін заявив, що в суспільстві виріс запит на зміни.

Підтримка Володимира Путіна у Росії рекордно знизилася, тепер очільник Кремля збирається запровадити низку змін до російської Конституції та запропонував провести всенародне голосування з цього приводу.

За словами російського президента, потреби замінювати конституцію РФ немає, однак зміни, які він запропонував суттєво вплинуть на суспільно-політичний лад країни.

Перша важлива зміна стосується ставлення РФ до міжнародних договорів. Путін хоче, аби вони діяли тільки в тій частині, коли вони не суперечать Конституції.

Пропонується заборонити мати іноземне громадянство та дозвіл на проживання в інших країнах посадовцям та чиновникам.

– Пропоную закріпити обов’язкові вимоги до осіб, які займають критично важливі для забезпечення суверенітету посади. А саме, до членів Держдуми і Ради федерації, федеральні міністри, судді не можуть мати іноземне громадянство, а також будь-який інший документ, який дозволяє проживати постійно на території іншої держави, – наголосив президент РФ.

Окрім цього, російський президент пропонує закріпити вимоги проживання на території не менше 25 років і відсутність дозволу на проживання в іншій державі будь-коли раніше для кандидатів в президенти.

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– Що стосується того, що одна людина не може займати пост президента два і більше термінів поспіль. Не вважаю це питання принциповим, але згоден, – додав він.

Президент і Рада Федерацій мають право “прибирати” суддів Конституційного та Верховного суду. Робити це пропонується за поданням президента РФ.

Закріпити статус і роль Держдуми в Конституції та наділити її правом формувати уряд.

Зобов’язати президента РФ перед ухваленням кандидатур керівників силових відомств проводити консультації з тією ж таки Держдумою.

Закріпити в Конституції принципи єдиної системи публічної влади. При цьому повноваження і можливості місцевого самоврядування також розширити.

Згідно з конституцією РФ, Володимир Путін не може йти на п’ятий президентський термін, таким чином не візьме участь у виборах 2024 року.

Факти ICTV писали, що 31 грудня під час телефонної розмови Зеленський та Путін привітали один одного з Новим роком, проведеним взаємним обміном полоненими та укладенням контракту на транзит російського газу.