Україна у топ-5 – рейтинг держав з високою смертністю через екологію

Україна потрапила у п’ятірку лідерів рейтингу європейських країни з високою смертністю через погану екологію.

Україна на четвертому місці серед європейських країн за кількістю смертей, спричинених забрудненням навколишнього середовища.

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В Україні 57 258 людей щорічно помирають через забруднення навколишнього середовища.

У трійку лідерів регіону увійшли також Туреччина (57 779 смертей), Німеччина (68 300) та РФ (118 687).

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкасах нечистоти зливають прямо у Дніпро. Місцеві жителі вкотре виявили витік брудної речовини зі зливової мережі у водойму. Міська ливнева каналізація збудована так, що аж в 14 місцях має вихід у Дніпро.

Джерело: Глобальний альянс з питань здоров’я та забруднення (GAHP)