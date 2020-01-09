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Факти / Україна

Зеленський поїде на Всесвітній економічний форум в Давосі

Президент України Володимир Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі.

Зеленський поїде на Всесвітній економічний форум в Давосі

З України на економічний форум у Давосі зареєструвалося лише шість учасників.

Про це повідомила в Facebook виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

– З України зареєструвалося лише 6 учасників: 2 олігархи, менеджер ще одного олігарха, президент, міністр закордонних справ і якимось дивним боком я, – написала Каленюк.

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Вона додала, що від Росії зареєструвалося 66 учасників, зокрема бізнесмен Олег Дерипаска.

Минулого року на Всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти закликали світ задуматися про перехід на 4-денний робочий тиждень.

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