Зеленський поїде на Всесвітній економічний форум в Давосі

Президент України Володимир Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі.
З України на економічний форум у Давосі зареєструвалося лише шість учасників.
Про це повідомила в Facebook виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.
– З України зареєструвалося лише 6 учасників: 2 олігархи, менеджер ще одного олігарха, президент, міністр закордонних справ і якимось дивним боком я, – написала Каленюк.
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Вона додала, що від Росії зареєструвалося 66 учасників, зокрема бізнесмен Олег Дерипаска.
Минулого року на Всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти закликали світ задуматися про перехід на 4-денний робочий тиждень.
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