Президент США Дональд Трамп засудив “пророків загибелі Землі” у результаті кліматичних проблем у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він закликав відмовитися від “пророцтв апокаліпсису” і сказав, що США захищатимуть свою економіку.

Говорячи про екоактивістів, він сказав:

– Ці панікери завжди вимагають одного і того ж – абсолютної влади, щоб домінувати, трансформувати і контролювати кожен аспект нашого життя.

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До слова, раніше 17-річна шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ заявила у Давосі, що люди тепер “загалом усвідомлюють” ризики зміни клімату та глобального потепління.

При цьому, виступаючи на панелі з іншими молодими активістами, вона додала:

– З іншого боку, майже нічого не було зроблено.

Джерело: BBC