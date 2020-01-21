Президент США Дональд Трамп засудив “пророків загибелі Землі” у результаті кліматичних проблем у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Він закликав відмовитися від “пророцтв апокаліпсису” і сказав, що США захищатимуть свою економіку.
Говорячи про екоактивістів, він сказав:
– Ці панікери завжди вимагають одного і того ж – абсолютної влади, щоб домінувати, трансформувати і контролювати кожен аспект нашого життя.
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До слова, раніше 17-річна шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ заявила у Давосі, що люди тепер “загалом усвідомлюють” ризики зміни клімату та глобального потепління.
При цьому, виступаючи на панелі з іншими молодими активістами, вона додала:
– З іншого боку, майже нічого не було зроблено.
Джерело: BBC