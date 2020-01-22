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Факти / Світ

Американці хочуть дістати з Титаніка старовинний телеграф

Американська RMS Titanic Inc. планує отримати із затонулого Титаніка бездротовий телеграф фірми Marconi, з якого корабель передавав сигнал лиха.

У компанії зазначають, що через руйнування палуби найвідоміше радіо в світі може бути назавжди поховано.

Читайте: У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ

RMS Titanic звернулася із запитом витягти передавач після того, як Велика Британія та США підписали договір про видачу приватним компаніям дозволів розкривати Титанік.

У RMS Titanic є можливість відправити до затонулого судна підводний човен, а потім пробити обшивку Титаніка підводним роботом і витягти обладнання.

Раніше Факти ICTV показували, як виглядає Титанік через 107 років.

Джерело: The Washington Post

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