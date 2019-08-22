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Як виглядає Титанік через 107 років: перші моторошні кадри

Як виглядає Титанік через 107 років після катастрофи – показали дослідники експедиції П’ять глибин, які обстежують океан.

Команда використала нове спеціальне обладнання на глибині майже 9 тисяч метрів.

Титанік перебуває на дні Атлантики за 400 миль від канадського Ньюфаундленда. Від колись розкішного пасажирського судна мало що залишилося через бактерії.

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До слова, у Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ.

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