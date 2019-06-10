Під час сильних дощів у Мексиці дах торгового центру Plaza Patria у Гвадалахарі не витримав удару стихії.
У мексиканському місті Гвадалахара через зливу затопило
торговий центр – вода полилася прямо зі стелі.
У цей час музиканти, які грали в будівлі ТЦ, не розгубилися і виконали мелодію My heart will go on із фільму Джеймса Кемерона Титанік.
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Очевидці виклали у мережі відео.
Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5
— Cagua lulco (@EsauGv) 9 июня 2019 г.
Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей були підтоплені десятки населених пунктів.
Відео: Cagua lulco