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У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ

Під час сильних дощів у Мексиці дах торгового центру Plaza Patria у Гвадалахарі не витримав удару стихії.

У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ

У мексиканському місті Гвадалахара через зливу затопило

торговий центр – вода полилася прямо зі стелі.

У цей час музиканти, які грали в будівлі ТЦ, не розгубилися і виконали мелодію My heart will go on із фільму Джеймса Кемерона Титанік.

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Очевидці виклали у мережі відео.

 

Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей були підтоплені десятки населених пунктів.

Відео: Cagua lulco

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