Під час сильних дощів у Мексиці дах торгового центру Plaza Patria у Гвадалахарі не витримав удару стихії.

У мексиканському місті Гвадалахара через зливу затопило

торговий центр – вода полилася прямо зі стелі.

У цей час музиканти, які грали в будівлі ТЦ, не розгубилися і виконали мелодію My heart will go on із фільму Джеймса Кемерона Титанік.

Читайте: Негода на Заході України: хто зможе отримати відшкодування збитків

Очевидці виклали у мережі відео.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 июня 2019 г.

Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей були підтоплені десятки населених пунктів.

Відео: Cagua lulco