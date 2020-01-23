Британський парламент остаточно відкрив шлях до Brexit

Верхня палата парламенту Великої Британії 22 січня ухвалила законопроект, що остаточно схвалює вихід країни з ЄС.

Проект закону може надійти на підпис королеви Єлизавети II уже 23 січня. Також Brexit повинен ратифікувати Європейський парламент. Очікується, що “розлучення” з Великою Британією європарламентарі підпишуть під час засідання 29 січня.

– Ми обіцяли реалізувати Brexit. Ми перебуваємо на шляху до виходу 31 січня, – написав у своєму Twitter міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Стівен Барклі.

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Щоб ухвалити закон, Верхня палата відмовилися вимагати від Палати громад внесення до законопроекту цілої низки поправок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після Brexit розраховують на укладання комплексної торговельної угоди з ЄС.