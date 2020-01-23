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Британський парламент остаточно відкрив шлях до Brexit

Верхня палата парламенту Великої Британії 22 січня ухвалила законопроект, що остаточно схвалює вихід країни з ЄС.

Проект закону може надійти на підпис королеви Єлизавети II уже 23 січня. Також Brexit повинен ратифікувати Європейський парламент. Очікується, що “розлучення” з Великою Британією європарламентарі підпишуть під час засідання 29 січня.

– Ми обіцяли реалізувати Brexit. Ми перебуваємо на шляху до виходу 31 січня, – написав у своєму Twitter міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Стівен Барклі.

Читайте: ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020

Щоб ухвалити закон, Верхня палата відмовилися вимагати від Палати громад внесення до законопроекту цілої низки поправок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після Brexit розраховують на укладання комплексної торговельної угоди з ЄС.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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