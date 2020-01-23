Іран запевняє про високий рівень безпеки авіапольотів над країною

Після збиття українського літака, Іран певен, що має високий рівень безпеки авіапольотів над країною.
Про це запевнив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі.
– Повна безпека іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей чинник високого рівня безпеки не ставиться під загрозу, – сказав міністр.
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Після того, як біля Тегерану двома ракетами був збитий український цивільний літак зі 176 людьми на борту, низка авіакомпаній припинила польоти до Ірану або ж транзитні рейси над його територією.
Раніше стало відомо, чому Іран випустив дві ракети по українському літаку.
Джерело: MehrNews
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