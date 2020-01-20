Помилка оператора. Чому Іран випустив дві ракети по літаку МАУ

Катастрофа українського Boeing в Ірані залишається топ-темою для світових ЗМІ. Іран офіційно визнав, що збив повітряне судно. Постріли було зроблено з російського комплексу ТОР-М1. Іранці думали, що наш літак це американська ракета Томагавк. Але вони помилилися.

Журналісти The New York Times перевірили справжність кадрів і стверджують, що відео, на якому збивають український літак – автентичне, а некоректну дату пояснюють розбіжністю григоріанського та перського календарів. На кадрах чітко видно, як дві ракети по черзі влучають у літак і він вибухає у повітрі.

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На відео інтервал між двома пусками ракет – приблизно 23 секунди. Після першого потрапляння пілоти начебто намагались розвернути палаючий літак, щоб приземлитись у аеропорту Тегерана. У цей момент з ладу вийшла радіосистема. А через кілька секунд Boeing добила друга ракета.

Іранці стверджують, що прийняли літак за ворожий об’єкт, який наближався до стратегічної військової бази Корпусу вартових ісламської революції. Це військово-політичного формування, яке існує паралельно зі збройними силами країни.

Іранці переконують, що український літак відхилився від курсу. У МАУ відповідають, що нічого подібного не було.

Тегеран запевняє, що оператор ТОРа запустив ракету, тому що літак не відповідав. Неправда – кажуть у МАУ. Екіпаж отримав дозвіл на зліт і постійно був на зв’язку. Можливо світло на ці нестиковки проллють чорні скрині, які Іран таки погодився передати Україні.

Трагедія сталась на тлі складної геополітичної ситуації у регіоні. За кілька годин до злету літака МАУ Іран у відповідь на вбивство американцями свого генерала Сулеймані, обстріляв військові бази США у Іраку. Вашингтон пригрозив відповісти ударами по важливих об’єктах Тегерана.

Але міжнародний аеропорт і далі працював у штатному режимі. Тим часом Федеральна авіаційна адміністрація США за 2,5 години до злету українського лайнера заборонила своїм пілотам літати над Тегераном.

У МАУ заявили, що у українських пілотів такої інформації не було, аеропорт працював у штатному режимі, а диспетчери дали дозвіл на виліт. Тому і полетіли.

Вашингтон посилив санкції проти Тегерана, але експерти не виключають, що нинішня ситуація може бути тонкою внутрішньополітичною грою і закінчитись поразкою духовного лідера Хаменеї та радикальних ісламістів.

Президент Ірану Хасан Рухані, який назвав збиття літака помилкою, яку неможливо пробачити, вже заявив про перші арешти причетних до катастрофи. Для президента це шанс послабити генералів Корпусу вартових ісламської революції і відповідно посилити свій вплив.

Нагадаємо, Україна проситиме, щоб спільна слідча група з розслідування збиття українського літака мала повний доступ до роботи в Ірані. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.