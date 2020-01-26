Приберіть її: ЗМІ опублікували розмову Трампа про Йованович

Американський телеканал ABC опублікував запис, в якому нібито президент США Дональд Трамп обговорював питання, пов’язані з послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.
У розмові, яка відбулася навесні 2018 року, Трамп вимагав, щоб Йованович звільнили з посади, яку вона тоді займала.
Вважається, що глава США розмовляв з колишніми соратниками його адвоката Рудольфа Джуліані Львом Парнасом та Ігорем Фруманом.
– Здихайтеся її (Марі Йованович – Ред.). Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це, – сказав Трамп.
Читайте: Імпічмент Трампа: Сенату надали аргументи про відсутність тиску на Україну
На записі також можна почути, як президенту США розповідають про те, що Йованович погано про нього відгукується.
У Білому домі не спростували інформацію щодо можливої розмови Трампа і додали, що у глави держави є можливість звільняти членів його адміністрації.
До слова, Нацполіція України порушила кримінальну справу щодо можливого незаконного стеження за Марі Йованович.
Відео: VICE News