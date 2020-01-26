Приберіть її: ЗМІ опублікували розмову Трампа про Йованович

Американський телеканал ABC опублікував запис, в якому нібито президент США Дональд Трамп обговорював питання, пов’язані з послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.

У розмові, яка відбулася навесні 2018 року, Трамп вимагав, щоб Йованович звільнили з посади, яку вона тоді займала.

Вважається, що глава США розмовляв з колишніми соратниками його адвоката Рудольфа Джуліані Львом Парнасом та Ігорем Фруманом.

– Здихайтеся її (Марі Йованович – Ред.). Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це, – сказав Трамп.

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На записі також можна почути, як президенту США розповідають про те, що Йованович погано про нього відгукується.

У Білому домі не спростували інформацію щодо можливої розмови Трампа і додали, що у глави держави є можливість звільняти членів його адміністрації.

До слова, Нацполіція України порушила кримінальну справу щодо можливого ​​незаконного стеження за Марі Йованович.

Відео: VICE News