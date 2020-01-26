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Імпічмент Трампа: Сенату надали аргументи щодо відсутності тиску на Україну

Захист президента США Дональда Трампа представив Сенату свої аргументи у справі про імпічмент глави держави.

Адвокат Майк Пурпура розповів про шість аргументів, які доводять, що Трамп не чинив тиску на Україну.

З них також випливає, що глава держави не намагався змусити Україну почати розслідування проти екс-віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який може стати суперником Трампа на виборах.

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Йдеться про наступні аргументи:

  • адміністрація Трампа надала більше допомоги Україні і посилила санкції проти РФ;
  • в Україні заявляли про відсутність тиску на країну;
  • у стенограмі розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським можна побачити, що військова допомога не використовувалася для тиску на країну;
  • розслідування проти Байдена так і не розпочали;
  • українські чиновники не знали про затримку військової допомоги на момент розмови Зеленського і Трампа;
  • Україна отримала військову допомогу.

До слова, голосування за результатами суду у справі про імпічмент Дональда Трампа може відбутися 31 січня.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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