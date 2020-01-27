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Білл Гейтс пожертвував $5 млн для боротьби з коронавірусом

Засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс пожертвував $5 млн для підтримки Китаю у боротьбі з коронавірусом нового типу.

Кошти використають для виявлення інфікованих пацієнтів, їх лікування та винайдення вакцини.

– Ми глибоко стурбовані поширенням цього захворювання і висловлюємо щиру повагу тим, хто знаходиться в перших рядах у боротьбі з пневмонією, — заявив директор китайського філіалу благодійного фонду Лі Іно.

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Благодійна організація також виділить $5 млн країнам Африки для мінімізації ризику поширення пневмонії нового типу на континенті.

До слова, у державному комітеті охорони здоров’я Китаю розповіли, що середня тривалість інкубаційного періоду нового коронавірусу складає 10 днів.

Джерело: China Daily

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