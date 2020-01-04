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Факти / Україна

Били струмом і кидали на мороз – звільнений українець про тортури ФСБ

Один зі звільнених з полону українців детально розповів, як ФСБ РФ катує ув’язнених.

Били струмом і кидали на мороз – звільнений українець про тортури ФСБ

Журналіст Юрій Бутусов опублікував частину розмови з українцем, якого звільнили з полону. У ній він розповів про тортури, яким піддають співробітники ФСБ ув’язнених.

Колишній полонений заявив, що під час затримання його сильно побили, а потім передали ФСБ РФ, яка не соромилася про себе говорити.

– До пальців, до вух приєднують провід і пускають струм. Тільки не як у кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б’ють струмом поки не відключаєшся… Потім тебе “освіжають”. Тобто на морозі водою обливають. Приходиш в себе. І знову струм, – розповів українець.

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Також співробітники ФСБ контролюють, щоб під час тортур полонені не померли. Лікар їх перевіряє і дає такий собі “коктейль” – воду з корвалолом та нашатирний спирт.

Так людей катують для того, щоб вони втратили можливість адекватно розуміти, що відбувається.

До слова, звільнений з полону українець Василь Савін розповів про людей, які досі залишаються у Макіївській колонії суворого режиму.

Джерело: Юрій Бутусов

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