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Факти / Світ

В Афганістані впав Bombardier E-11A: США заперечують збиття Талібаном

Американський літак Bombardier E-11A розбився в Афганістані у понеділок ввечері, 27 січня.

Відповідальність за збите повітряне судно взяв на себе рух Талібан. На його борту перебували декілька офіцерів ЦРУ, стверджують таліби.

Зі свого боку військові США заперечують цю інформацію. За словами представника американського контингенту в Афганістані Сонні Леггетта, немає жодних вказівок на те, що причиною аварії став ворожий вогонь.

Читайте: База з військовими США в Іраку зазнала ракетного удару – ЗМІ

США проводять розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував дві іракські військові бази, на яких знаходяться військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угрупування ІД.

Джерело: Русская служба BBC

Фото: Wiki

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